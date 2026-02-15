Atelier Initiation au tricot Civaux
Atelier Initiation au tricot
4 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Atelier Partage de savoir faire initiation au tricot.
Roselyne Le Floch’ partage bénévolement son savoir faire avec son aide, débutez le tricot.
Sur inscription.
Apporter son matériel;
A partir de 10 ans. Ados et adultes .
4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98
