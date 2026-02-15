Atelier Initiation au tricot Civaux

Atelier Initiation au tricot

4 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Atelier Partage de savoir faire initiation au tricot.

Roselyne Le Floch’ partage bénévolement son savoir faire avec son aide, débutez le tricot.

Sur inscription.

Apporter son matériel;

A partir de 10 ans. Ados et adultes .

4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98

