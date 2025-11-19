Atelier initiation au tricot et au crochet Pontorson
Atelier initiation au tricot et au crochet Pontorson mercredi 19 novembre 2025.
Atelier initiation au tricot et au crochet
Allée de Tombelaine Pontorson Manche
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 16:30:00
2025-11-19
Atelier initiation au tricot ou au crochet pour petits et grands avec les tricoteuses de Pontorson.
Lieu Médiathèque de Pontorson
Gratuit Sur inscription .
Allée de Tombelaine Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 90 29 bibliotheque.pontorson@msm-normandie.fr
