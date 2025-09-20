Atelier initiation au vitrail Cité épiscopale Meaux

Atelier initiation au vitrail Samedi 20 septembre, 14h00 Cité épiscopale Seine-et-Marne

De 6 à 12 ans – env. 20 min. – Rendez-vous et réservation le jour même au point info

Par l’équipe de la Cité épiscopale
Réalisation d’un vitrail sur feuille transparente pour comprendre le principe de cet art.

Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3.
crédit : musée Bossuet, Meaux