Atelier Initiation aux danses swing Les Ateliers des Capucins Brest
Atelier Initiation aux danses swing Les Ateliers des Capucins Brest samedi 21 mars 2026.
Atelier Initiation aux danses swing
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Venez découvrir le Lindy Hop et les danses swing avec l’association Swing du Tonnerre ! Vous pouvez danser à deux, en solo, en groupe, avec vos amis, votre famillle…
Informations pratiques
Durée 1h.
Atelier sur inscription en ligne, pas de billetterie sur place.
L’atelier sera suivi d’un bal swing. .
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Initiation aux danses swing
L’événement Atelier Initiation aux danses swing Brest a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue