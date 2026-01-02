Atelier Initiation aux danses swing Les Ateliers des Capucins Brest

Atelier Initiation aux danses swing

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

2026-03-21

Venez découvrir le Lindy Hop et les danses swing avec l’association Swing du Tonnerre ! Vous pouvez danser à deux, en solo, en groupe, avec vos amis, votre famillle…

Informations pratiques

Durée 1h.

Atelier sur inscription en ligne, pas de billetterie sur place.

L’atelier sera suivi d’un bal swing. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

