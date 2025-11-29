Atelier Initiation aux danses traditionnelles Boismé

Atelier Initiation aux danses traditionnelles

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Vous souhaitez découvrir les danses traditionnelles du Poitou ou perfectionner votre pas de danse pour briller sur les parquets ? N’hésitez pas à vous inscrire à l’initiation proposée à 17h.

Sur réservation auprès du CSC Nueil-Les-Aubiers au 05.49.65.42.10. .

La maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

English : Atelier Initiation aux danses traditionnelles

