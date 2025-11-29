Atelier Initiation aux danses traditionnelles Boismé
Atelier Initiation aux danses traditionnelles Boismé samedi 14 mars 2026.
Atelier Initiation aux danses traditionnelles
La maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Vous souhaitez découvrir les danses traditionnelles du Poitou ou perfectionner votre pas de danse pour briller sur les parquets ? N’hésitez pas à vous inscrire à l’initiation proposée à 17h.
Sur réservation auprès du CSC Nueil-Les-Aubiers au 05.49.65.42.10. .
La maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Initiation aux danses traditionnelles
L’événement Atelier Initiation aux danses traditionnelles Bressuire a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Bocage Bressuirais