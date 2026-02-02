Atelier Initiation aux échecs Place Gramont Hagetmau

Atelier Initiation aux échecs

Atelier Initiation aux échecs Place Gramont Hagetmau mardi 10 février 2026.

Atelier Initiation aux échecs

Place Gramont Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10

Date(s) :
2026-02-10

Venez apprendre à jouer aux échecs avec l’association Le Fou Chalossais . Une première partie pour apprendre les règles puis place au jeu !
Tout public dès 6 ans Sur inscription.
Venez apprendre à jouer aux échecs avec l’association Le Fou Chalossais . Une première partie pour apprendre les règles puis place au jeu !
Tout public dès 6 ans Sur inscription.   .

Place Gramont Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Initiation aux échecs

Come and learn to play chess with the association Le Fou Chalossais . A first game to learn the rules, then it’s time to play!
All public from 6 years old On registration.

L’événement Atelier Initiation aux échecs Hagetmau a été mis à jour le 2026-01-30 par Landes Chalosse