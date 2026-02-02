Atelier Initiation aux échecs Place Gramont Hagetmau

Atelier Initiation aux échecs

Place Gramont Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Venez apprendre à jouer aux échecs avec l’association Le Fou Chalossais . Une première partie pour apprendre les règles puis place au jeu !

Tout public dès 6 ans Sur inscription.

Venez apprendre à jouer aux échecs avec l’association Le Fou Chalossais . Une première partie pour apprendre les règles puis place au jeu !

Tout public dès 6 ans Sur inscription. .

Place Gramont Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Initiation aux échecs

Come and learn to play chess with the association Le Fou Chalossais . A first game to learn the rules, then it’s time to play!

All public from 6 years old On registration.

L’événement Atelier Initiation aux échecs Hagetmau a été mis à jour le 2026-01-30 par Landes Chalosse