Atelier Initiation aux échecs Place Gramont Hagetmau

Place Gramont Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau Landes
2026-02-10
Venez apprendre à jouer aux échecs avec l’association Le Fou Chalossais . Une première partie pour apprendre les règles puis place au jeu !
Tout public dès 6 ans Sur inscription.
Place Gramont Médiathèque d’Hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80
English : Atelier Initiation aux échecs
Come and learn to play chess with the association Le Fou Chalossais . A first game to learn the rules, then it’s time to play!
All public from 6 years old On registration.
