Atelier Initiation aux gestes qui sauvent Centre Social Jean Moulin Montivilliers

Centre Social Jean Moulin 23 bis Rue Pablo Picasso Montivilliers Seine-Maritime
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Apprenez les bons reflexes qui sauvent des vies !
Au programme
– De 9h à 12h gestes de premiers secours, réagir face à un malaise ou un accident, prévenir les risques et alerter efficacement.
– De 14h à 16h30 Personnes en situation de handicap, enfants et enfants et femmes, spécificités.
à partir de 15 ans
Sensibilisation pour les enfants dès 4 ans à partir de 16h30
Réservation obligatoire au 07 83 05 03 92 .
Centre Social Jean Moulin 23 bis Rue Pablo Picasso Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 05 03 92 la.cepee76@posteo.net
