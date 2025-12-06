Atelier Initiation aux gestes qui sauvent Centre Social Jean Moulin Montivilliers

Atelier Initiation aux gestes qui sauvent

Centre Social Jean Moulin 23 bis Rue Pablo Picasso Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2025-12-06 09:00:00

Apprenez les bons reflexes qui sauvent des vies !

Au programme

– De 9h à 12h gestes de premiers secours, réagir face à un malaise ou un accident, prévenir les risques et alerter efficacement.

– De 14h à 16h30 Personnes en situation de handicap, enfants et enfants et femmes, spécificités.

à partir de 15 ans

Sensibilisation pour les enfants dès 4 ans à partir de 16h30

Réservation obligatoire au 07 83 05 03 92 .

Centre Social Jean Moulin 23 bis Rue Pablo Picasso Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 05 03 92 la.cepee76@posteo.net

