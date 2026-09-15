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AGENDA · Langeac

Atelier initiation aux jeux de rôles Langeac

mardi 15 septembre 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
16 rue de la Roche Buffeyre
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Atelier initiation aux jeux de rôles

16 rue de la Roche Buffeyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:30:00
fin : 2026-09-15 20:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Imaginez, jouez et devenez une légende.
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16 rue de la Roche Buffeyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49  numerique.labruyere@orange.fr

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English :

Imagine, play, and become a legend.

L’événement Atelier initiation aux jeux de rôles Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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