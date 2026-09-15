AGENDA · Langeac
Atelier initiation aux jeux de rôles Langeac
mardi 15 septembre 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Atelier initiation aux jeux de rôles
16 rue de la Roche Buffeyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:30:00
fin : 2026-09-15 20:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Imaginez, jouez et devenez une légende.
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16 rue de la Roche Buffeyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr
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English :
Imagine, play, and become a legend.
L’événement Atelier initiation aux jeux de rôles Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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