Informations pratiques

Langeac

Atelier initiation aux jeux de rôles

16 rue de la Roche Buffeyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 17:30:00

fin : 2026-09-15 20:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Imaginez, jouez et devenez une légende.

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16 rue de la Roche Buffeyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr

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English :

Imagine, play, and become a legend.

L’événement Atelier initiation aux jeux de rôles Langeac a été mis à jour le 2026-09-02 par Communauté de communes des rives Haut-Allier