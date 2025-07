ATELIER INITIATION AUX TECHNIQUES DE CREATION DE BIJOUX TEXTILES 1/2 JOURNEE Aniane

44 bis rue du Mazel Aniane Hérault

Tarif : – – 70 EUR

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-23

2025-08-09 2025-08-23

Une première immersion dans l’univers des techniques issues de la haute couture.

A partir des tissus exceptionnels de l’atelier, je vous fais expérimenter des techniques de manipulation textile permettant de créer des motifs et éléments de parure. Plissage, pliage, appliqués, broderies de perles et smocks… la matière se transforme en véritable bijou !

Créatrice de robes de mariée depuis 15 ans, Marielle Maury utilise les techniques de la haute couture pour explorer l’art textile dans toute sa créativité.

V O U S A P P R E N E Z

– à découper, plier ou plisser les différents tissus selon leurs caractéristiques et l’effet recherché

– à former différents éléments et à les combiner entre eux

– à les agrémenter de perles ou broderies pour en faire des éléments précieux

V O U S R E P A R T E Z A V E C

– Votre cadeau de bienvenue

– Des tests de manipulation textile, avec différentes techniques, à reproduire avec vos propres tissus

DÉROULÉ DE LA DEMI JOURNÉE

9h30 Accueil autour d’un café, installation et explication du déroulement de l’atelier

10h-12h30 expérimentation de différentes techniques et réalisation d’éléments de parure

Thé & café gourmands sont compris dans la formule

MATERIEL FOURNI Petit matériel, machines à coudre, fer à repasser, textiles, perles et paillettes, fil et laine à broder,…

Réservation obligatoire.

Places limitées: 8 personnes maximum

Niveau de difficulté 1/5 .

44 bis rue du Mazel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 08 86 93 88 atelier@mariellemaury.fr

English :

A first immersion in the world of haute couture techniques.

Using the workshop?s exceptional fabrics, I?ll let you experiment with textile manipulation techniques to create motifs and adornment elements. Pleating, folding, appliqué, pearl embroidery and smocking… the material is transformed into a veritable jewel!

German :

Ein erstes Eintauchen in die Welt der Techniken, die aus der Haute Couture stammen.

Ausgehend von den außergewöhnlichen Stoffen des Ateliers lasse ich Sie mit Techniken der Textilmanipulation experimentieren, die es ermöglichen, Muster und Schmuckelemente zu kreieren. Plissee, Falten, Applikationen, Perlenstickereien und Smoks… das Material wird zu einem echten Schmuckstück!

Italiano :

Una prima immersione nel mondo delle tecniche dell’alta moda.

Utilizzando gli eccezionali tessuti del laboratorio, vi farò sperimentare le tecniche di manipolazione dei tessuti per creare motivi e ornamenti. Plissettatura, piegatura, applicazione, ricamo di perline e smock… il materiale si trasforma in un vero gioiello!

Espanol :

Una primera inmersión en el mundo de las técnicas de la alta costura.

Utilizando las excepcionales telas del taller, le permitiré experimentar con técnicas de manipulación textil para crear patrones y adornos. Plisados, pliegues, aplicaciones, bordados con cuentas y fruncidos… ¡el material se transforma en una auténtica joya!

