Atelier initiation broderie (duo parent/enfant) La Terasse de l’Etre Mauges-sur-Loire

Atelier initiation broderie (duo parent/enfant)

La Terasse de l’Etre 38 Rue de l’Evre Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Duo Créatif Initiez-vous à l’art de la broderie avec votre enfant à La Terasse de l’Etre à Notre-Dame-du-Marillais entre Angers et Nantes.

Et si vous partagiez un moment de complicité autour d’un fil et d’une aiguille ?

Nous vous invitons à vivre une parenthèse artistique unique en duo. Cet atelier est l’occasion parfaite pour transmettre à votre enfant le plaisir du faire soi-même tout en créant un souvenir durable. Laissez de côté le stress du quotidien et venez explorer ensemble votre fibre créative.

Votre parcours de création

Imaginez Vous commencez par dessiner votre propre motif ou par choisir les mots qui vous tiennent à cœur.

Apprenez Laissez-vous guider par les conseils experts de La Brodeuse Enlainée, qui vous enseignera les gestes simples pour donner vie à votre dessin.

Repartez avec votre œuvre À la fin de la séance, vous emportez votre broderie personnalisée, fière trace de ce moment passé à quatre mains.

Informations pratiques pour votre venue

Public Un atelier idéal pour les binômes (parent/enfant, grand-parent/enfant) dès 8 ans.

Format Pour vous assurer un apprentissage de qualité, l’atelier est très privilégié et limité à 4 places.

Réservez vite votre duo et venez broder vos plus beaux souvenirs ! .

La Terasse de l’Etre 38 Rue de l’Evre Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 81 27 33 laterrassedeletre@gmail.com

English :

Duo Créatif: Initiate the art of embroidery with your child at La Terasse de l’Etre in Notre-Dame-du-Marillais between Angers and Nantes.

