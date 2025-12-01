Atelier Initiation broderie Atelier des Lumilles Mauléon

Atelier Initiation broderie

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Atelier d’initiation à partir de 12 ans dans lequel vous apprendrez différents points à la main pour commencer la broderie sereinement.

Vous repartez avec votre ouvrage ainsi que le tambour de broderie sur lequel vous aurez travaillé.

Il est possible que le projet ne soit pas fini à la fin de l’atelier, vous pourrez repartir avec quoiqu’il en soit. .

Atelier des Lumilles 55 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 14 31 atelierdeslumilles@gmail.com

English : Atelier Initiation broderie

L’événement Atelier Initiation broderie Mauléon a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Bocage Bressuirais