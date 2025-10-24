Atelier initiation céramique La boutique des Ovnis Brest

Atelier initiation céramique La boutique des Ovnis Brest vendredi 24 octobre 2025.

Atelier initiation céramique

La boutique des Ovnis 148 Rue Jean Jaurès Brest Finistère

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-10-24 2025-11-08 2025-11-22 2025-12-06 2025-12-27 2026-01-10

Découvrez la joie de sentir l’argile prendre forme entre vos mains!

Anne-Sophie vous accompagne dans votre parcours créatif en vous apportant les techniques de base, cette formule d’initiation à la céramique se compose de 2 séances (distantes de 3 semaines permettant séchage et cuisson)

Séance 1 les mains dans l’argile

réalisation, modelage, forme, empreinte.

1ere cuisson après séchage les pièces sont cuites par mes soins.

Séance 2 L’Émaillage

Pose d’émail au pinceau sur les pièces.

2e cuisson Vos créations seront disponibles quelques semaines après!

Informations pratiques

Atelier mené par Anne-Sophie

A partir de 12 ans

Nombre de place limité, sur inscription en ligne. .

La boutique des Ovnis 148 Rue Jean Jaurès Brest 29200 Finistère Bretagne

