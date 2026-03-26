Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq

Atelier initiation céramique

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez mettre les mains dans la terre et vous initier au modelage en céramique avec Amandine. Venez-vous reconnecter à l’instant présent, ralentissez et laissez libre cours à cette aventure créative.

Pour adulte et ados. Inscriptions sur place ou en ligne. .

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier initiation céramique

L’événement Atelier initiation céramique Pontacq a été mis à jour le 2026-03-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran