Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq
Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq samedi 4 avril 2026.
Atelier initiation céramique
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez mettre les mains dans la terre et vous initier au modelage en céramique avec Amandine. Venez-vous reconnecter à l’instant présent, ralentissez et laissez libre cours à cette aventure créative.
Pour adulte et ados. Inscriptions sur place ou en ligne. .
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier initiation céramique
L’événement Atelier initiation céramique Pontacq a été mis à jour le 2026-03-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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