Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq

Pontacq

Atelier initiation céramique

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07 21:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Venez découvrir la céramique avec Amandine. Créez votre bijou en porcelaine. Adulte et ados 14 ans. Matériel fourni. Inscriptions sur place ou en ligne. .

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier initiation céramique

L’événement Atelier initiation céramique Pontacq a été mis à jour le 2026-04-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran