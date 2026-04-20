Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq
Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq jeudi 7 mai 2026.
Pontacq
Atelier initiation céramique
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07 21:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Venez découvrir la céramique avec Amandine. Créez votre bijou en porcelaine. Adulte et ados 14 ans. Matériel fourni. Inscriptions sur place ou en ligne. .
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier initiation céramique
L’événement Atelier initiation céramique Pontacq a été mis à jour le 2026-04-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Pontacq (Pyrénées-Atlantiques)
- Pontacq Un patrimoine au fil de l’eau Pontacq Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Atelier cartes et pliages Place du Barry Pontacq 9 mai 2026
- Atelier petite boite d’amour Place du Barry Pontacq 13 mai 2026
- Atelier initiation Stop motion Place du Barry Pontacq 15 mai 2026
- Atelier peinture sur céramique Place du Barry Pontacq 21 mai 2026