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Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq

Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq

Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Place du Barry

Adresse : Fabrique et Compagnie

Ville : 64530 Pontacq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 40 40 Tarif de base plein tarif

Pontacq

Atelier initiation céramique

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07 21:00:00

Date(s) :
2026-05-07

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Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier initiation céramique

L’événement Atelier initiation céramique Pontacq a été mis à jour le 2026-04-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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