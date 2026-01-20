Atelier Initiation Création de Parfums Marmande

Atelier Initiation Création de Parfums

11 Rue Labat Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-28 2026-03-21 2026-04-25

Introduction à la parfumerie, découverte des essences, création d’une eau de parfum et mise en flacon (50ml).

Clémentine Humeau prend le temps de vous partager les bases fondamentales de son savoir-faire.

Tout public à partir de 8 ans, matériel fourni. .

11 Rue Labat Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 42 82 08 celmentine.humeau@yahoo.fr

English : Atelier Initiation Création de Parfums

Introduction to perfumery, discovery of essences, creation of an eau de parfum and bottling (50ml).

Clémentine Humeau takes the time to share with you the fundamentals of her expertise.

