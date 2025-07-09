Atelier Initiation Danses Bretonnes Dañs’été Ti ar Vro Saint-Brieuc
Atelier Initiation Danses Bretonnes Dañs’été Ti ar Vro Saint-Brieuc mercredi 9 juillet 2025.
Atelier Initiation Danses Bretonnes Dañs’été
Ti ar Vro 138 Rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-09 18:30:00
fin : 2025-07-09 20:00:00
2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27
Telenn et ses associations de danses bretonnes vous proposent un atelier hebdomadaire d’initiation aux danses bretonnes pour découvrir ou parfaire ses pas durant l’été.
Entrez dans la ronde et venez danser avec nous ! .
Ti ar Vro 138 Rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91
