Atelier Initiation et cueillette des algues Saveurs d'octobre Avenue de Saint-Goustan (entrée visiteurs) Le Croisic samedi 11 octobre 2025.

Avenue de Saint-Goustan (entrée visiteurs) (après l’Océarium) Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-25 13:30:00

2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire de longue date Les Jardins de la Mer, vous propose un atelier pour cueillir et tout connaître des algues.

L’atelier cueillette d’algues

Quelles sont les algues comestibles ? Où les trouver ? Quand les récolter ? Comment les cuisiner ? Cet atelier permet de répondre à toutes ces questions !

En tant que professionnels de la cueillette d’algues et fournisseurs de restaurants gastronomiques étoilés français, Les Jardins de la Mer au Croisic vous proposent de partager leur savoir-faire.La séance débute par une sortie sur l’estran (à 150 m des Jardins de la Mer) et se poursuit à la ferme par un bilan de la pêche, suivi de la dégustation d’un caviar aux algues fraîches dans une ambiance conviviale.

2h30

Prévoir des chaussures adaptées (rochers + eau), un couteau ou des ciseaux et un récipient.

Par téléphone au 02 40 24 34 44 ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Pour réserver en ligne, cliquez sur le bouton orange ci-dessous.

Ne pas prendre de billte pour les moins de 7 ans (gratuit).

Billetterie non échangeable et non remboursable.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Avenue de Saint-Goustan (entrée visiteurs) (après l’Océarium) Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44

