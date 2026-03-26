ATELIER INITIATION ET DÉCOUVERTE DU CONTE Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École

ATELIER INITIATION ET DÉCOUVERTE DU CONTE

Médiathèque Aqua-libris 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

En résidence sur le territoire, Alexandra-shiva Mélis conteuse -marionnettiste se promène telle une chasseuse d’histoires elle écoute, glane, picore tout ce qui lui tombe dans les oreilles pour tisser un fil malicieux autour du mythe d’Arachnée.

Elle fera escale à Aqua Libris le samedi 28 mars de 14h à 17h pour un moment joyeux où l’on découvre le conte en s’amusant.

Curieux, de passage,habitants et habitantes rêveurs, petits et grands explorateurs venez découvrir, essayer, raconter, et repartir l’imaginaire gonflés d’histoires inédites !

Un moment simple, vivant et ouvert à tous et toutes à partir de 8 ans

Attention réservation conseillée 12 Participants maximum .

Médiathèque Aqua-libris 4 rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 22 51 culture@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER INITIATION ET DÉCOUVERTE DU CONTE

L’événement ATELIER INITIATION ET DÉCOUVERTE DU CONTE Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Haut Val De Sèvre