Atelier initiation furoshiki Luçon
Atelier initiation furoshiki Luçon samedi 20 décembre 2025.
Atelier initiation furoshiki
Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 17:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Dans le cadre son programme Textile , les bibliothécaires vous initient au Furoshiki. Fini le papier, place au tissu, apprenez à emballer vos cadeaux avec classe et zéro déchet. .
Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier initiation furoshiki Luçon a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud