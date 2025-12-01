Atelier initiation furoshiki

Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Dans le cadre son programme Textile , les bibliothécaires vous initient au Furoshiki. Fini le papier, place au tissu, apprenez à emballer vos cadeaux avec classe et zéro déchet. .

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr

