Atelier initiation furoshiki Luçon

Luçon Vendée

Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 17:30:00

2025-12-20

Dans le cadre son programme Textile , les bibliothécaires vous initient au Furoshiki. Fini le papier, place au tissu, apprenez à emballer vos cadeaux avec classe et zéro déchet.   .

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09  mediatheque@sudvendeelittoral.fr

