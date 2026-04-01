Fromelles

Atelier initiation gravure sur Tetra Pak

Rue de la Basse ville Fromelles Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Accompagnés d’un artiste, les participants créént leurs propres gravures sur Tetra Pak et cartons. L’occasion de graver et d’encrer de magnifiques fleurs commémoratives à l’approche de l’ANZAC Day.

Réservation obligatoire, places limitées. Rendez-vous au musée puis départ pour la salle du Temps Libre où l’atelier à lieu.

Accompagnés d’un artiste, les participants créént leurs propres gravures sur Tetra Pak et cartons. L’occasion de graver et d’encrer de magnifiques fleurs commémoratives à l’approche de l’ANZAC Day.

Réservation obligatoire, places limitées. Rendez-vous au musée puis départ pour la salle du Temps Libre où l’atelier à lieu. .

Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr

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English :

Accompanied by an artist, participants create their own engravings on Tetra Pak and cardboard. An opportunity to engrave and ink beautiful commemorative flowers in the run-up to ANZAC Day.

Reservations essential, places limited. Meet at the museum, then off to the Salle du Temps Libre for the workshop.

L’événement Atelier initiation gravure sur Tetra Pak Fromelles a été mis à jour le 2026-02-27 par Hauts-de-France Tourisme