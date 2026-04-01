Atelier initiation gravure sur Tetra Pak Fromelles
Atelier initiation gravure sur Tetra Pak Fromelles mercredi 15 avril 2026.
Fromelles
Atelier initiation gravure sur Tetra Pak
Rue de la Basse ville Fromelles Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Accompagnés d’un artiste, les participants créént leurs propres gravures sur Tetra Pak et cartons. L’occasion de graver et d’encrer de magnifiques fleurs commémoratives à l’approche de l’ANZAC Day.
Réservation obligatoire, places limitées. Rendez-vous au musée puis départ pour la salle du Temps Libre où l’atelier à lieu.
Accompagnés d’un artiste, les participants créént leurs propres gravures sur Tetra Pak et cartons. L’occasion de graver et d’encrer de magnifiques fleurs commémoratives à l’approche de l’ANZAC Day.
Réservation obligatoire, places limitées. Rendez-vous au musée puis départ pour la salle du Temps Libre où l’atelier à lieu. .
Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr
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English :
Accompanied by an artist, participants create their own engravings on Tetra Pak and cardboard. An opportunity to engrave and ink beautiful commemorative flowers in the run-up to ANZAC Day.
Reservations essential, places limited. Meet at the museum, then off to the Salle du Temps Libre for the workshop.
L’événement Atelier initiation gravure sur Tetra Pak Fromelles a été mis à jour le 2026-02-27 par Hauts-de-France Tourisme
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