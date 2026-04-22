Atelier initiation mécanique vélo Place de la libération Scaër

Scaër

Atelier initiation mécanique vélo

Place de la libération Place de la Libération Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-05-05 15:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Venez effectuer de petites réparations et apprendre les bases de la mécanique cycle, grâce à l’association le Silo à Vélo. De préférence, apportez votre vélo.

Sur inscription .

Place de la libération Place de la Libération Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 30 15 01 75

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English :

L’événement Atelier initiation mécanique vélo Scaër a été mis à jour le 2026-04-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS