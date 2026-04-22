Atelier initiation mécanique vélo Place de la libération Scaër
Atelier initiation mécanique vélo Place de la libération Scaër mardi 5 mai 2026.
Scaër
Atelier initiation mécanique vélo
Place de la libération Place de la Libération Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-05-05 15:30:00
Date(s) :
2026-05-05
Venez effectuer de petites réparations et apprendre les bases de la mécanique cycle, grâce à l’association le Silo à Vélo. De préférence, apportez votre vélo.
Sur inscription .
Place de la libération Place de la Libération Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 30 15 01 75
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English :
L’événement Atelier initiation mécanique vélo Scaër a été mis à jour le 2026-04-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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