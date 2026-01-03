Atelier Initiation montage vidéo Mashup Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

Atelier Initiation montage vidéo Mashup

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Dans le cadre de Graines de mômes , retrouvez un dispositif de médiation innovant, intuitif, ludique et collaboratif, qui restaure la dimension tangible du montage audiovisuel.

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

English : Atelier Initiation montage vidéo Mashup

As part of ‘Graines de mômes’, discover an innovative, intuitive, playful, and collaborative mediation setup that restores the tangible dimension of audiovisual editing.

