Atelier initiation musique électronique La Petite Cure (café associatif) Nantes

Atelier initiation musique électronique La Petite Cure (café associatif) Nantes dimanche 28 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-28 11:00 – 12:00

Gratuit : non Inscription sur place (10 places) Jeune Public, Tout public, En famille

Venez découvrir la musique électronique lors d’ateliers interactifs et ludiques accessibles à partir de 6 ans ! Touchez, expérimentez et jouez ensemble pour explorer de nouveaux outils créatifs. Ateliers d’une heure sur inscription

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44319