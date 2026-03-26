Atelier initiation musique électronique La Petite Cure (café associatif) Nantes
Atelier initiation musique électronique La Petite Cure (café associatif) Nantes dimanche 29 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 14:00 – 15:00
Gratuit : oui Inscription sur place (10 places) Jeune Public, Tout public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Venez découvrir la musique électronique lors d’ateliers interactifs et ludiques accessibles à partir de 6 ans ! Touchez, expérimentez et jouez ensemble pour explorer de nouveaux outils créatifs. Ateliers d’une heure sur inscription
La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300
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