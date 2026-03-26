Atelier initiation musique électronique La Petite Cure (café associatif) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Inscription sur place (10 places) Jeune Public, Tout public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Venez découvrir la musique électronique lors d’ateliers interactifs et ludiques accessibles à partir de 6 ans ! Touchez, expérimentez et jouez ensemble pour explorer de nouveaux outils créatifs. Ateliers d’une heure sur inscription

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44300



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