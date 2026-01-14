ATELIER INITIATION POUR ADULTES Carbonne
ATELIER INITIATION POUR ADULTES Carbonne samedi 21 mars 2026.
Tarif : 45 – 45 – EUR
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
2026-03-21
Venez participer à un atelier initiation pour fabriquer un serre livres à Carbonne !
Organisé par Atelier Terre de Carbonne. 45 .
ATELIER TERRE Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie atelier.terre.carbonne2024@gmail.com
English :
Join us for an introductory workshop on how to make a bookend in Carbonne!
