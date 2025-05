Atelier initiation réparation vélo – SARLABOUS Sarlabous, 14 juin 2025 14:00, Sarlabous.

Hautes-Pyrénées

Atelier initiation réparation vélo SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

2025-06-14

Atelier initiation autonomie et réparation des vélos avec Xavier.

Information et inscription auprès de Xavier papybikes@laposte.net

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies

Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie papybikes@laposte.net

English :

Introduction to autonomy and bike repair workshop with Xavier.

Information and registration with Xavier: papybikes@laposte.net

German :

Einführungsworkshop Autonomie und Fahrradreparatur mit Xavier.

Informationen und Anmeldung bei Xavier: papybikes@laposte.net

Italiano :

Introduzione all’autosufficienza e laboratorio di riparazione di biciclette con Xavier.

Informazioni e iscrizioni con Xavier: papybikes@laposte.net

Espanol :

Taller de iniciación a la autosuficiencia y reparación de bicicletas con Xavier.

Información e inscripciones con Xavier: papybikes@laposte.net

