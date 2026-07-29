Informations pratiques

Pont-l’Évêque

atelier INITIATION > Sérigraphie sur tote bag

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Atelier 13-16 ans

Viens imprimer des tote bag en sérigraphie ! .

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr

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English : atelier INITIATION > Sérigraphie sur tote bag

Workshop for 13–16-year-olds

L’événement atelier INITIATION > Sérigraphie sur tote bag Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Terre d’Auge Tourisme