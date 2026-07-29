atelier INITIATION > Sérigraphie sur tote bag Pont-l’Évêque
mercredi 19 août 2026 · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
atelier INITIATION > Sérigraphie sur tote bag
Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Atelier 13-16 ans
Viens imprimer des tote bag en sérigraphie ! .
Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr
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English : atelier INITIATION > Sérigraphie sur tote bag
Workshop for 13–16-year-olds
L’événement atelier INITIATION > Sérigraphie sur tote bag Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Terre d’Auge Tourisme
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