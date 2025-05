Atelier Initiation Sonore – Intuitions Sonores Chapaize, 21 juin 2025 15:00, Chapaize.

Saône-et-Loire

Chapaize

Tarif : – – EUR

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 16:30:00

2025-06-21

Il s’agit d’un atelier d’une durée d’environ une 1h30 (cette durée est adaptable). Il faut également compter une demi-heure pour l’installation et le rangement.

Cet atelier se compose de quatre temps forts

* Voyage sonore écouter et ressentir la musique et ses vibrations pendant un temps calme installé confortablement assis ou allongé

* Présentation des différents instruments présentation de chaque instrument accompagné d’une démonstration

* Découverte des instruments chacune et chacun des participants(es) pourront prendre en main, s’approprier et jouer avec les différents instruments mis à disposition

* Jam session une improvisation collective sur un rythme de tambour où chacune et chacun est invité à jouer de manière intuitive, avec ses émotions, et dans l’écoute des autres, en utilisant un ou plusieurs instruments.

Je mets à disposition des participants(es) une trentaine d’instruments de musique du monde.

Par l’écoute, vous pourrez découvrir les sons mais aussi ressentir les vibrations de ces instruments.

Vous pourrez jouer avec ces instruments et laisser s’exprimer votre créativité et vos émotions.

Cet atelier s’adresse à tout public à partir de 8 ans .

Intuitions Sonores 24 Rue des Roses Trémières

Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 94 51 88 contact@pierreperrin.fr

