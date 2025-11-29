Atelier initiation théâtre et maquillage Route de l’étang L’Étang-Bertrand

Atelier initiation théâtre et maquillage

Route de l'étang Médiathèque L'Étang-Bertrand Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

En partenariat avec la Clé des champs.

Pour les familles en continu gratuit. .

Route de l’étang Médiathèque L’Étang-Bertrand 50260 Manche Normandie +33 2 33 52 01 69 biblietangbertrand@gmail.com

