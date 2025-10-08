Atelier initiation tricot crochet Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge
Atelier initiation tricot crochet Médiathèque Saint-Genis-de-Saintonge mercredi 8 octobre 2025.
Atelier initiation tricot crochet
Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Début : 2025-10-08 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
2025-10-08 2025-11-12 2025-12-03
Un atelier créatif et d’initiation au crochet et au tricot. Un moment de convivialité et de partage !
Médiathèque 6 route de Jonzac Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr
English :
A creative workshop and introduction to crochet and knitting. A moment of conviviality and sharing!
German :
Ein kreativer Workshop und eine Einführung in das Häkeln und Stricken. Ein Moment der Geselligkeit und des Teilens!
Italiano :
Un laboratorio creativo e un’introduzione all’uncinetto e alla maglia. Un momento di convivialità e condivisione!
Espanol :
Un taller creativo y una iniciación al ganchillo y al punto. ¡Un momento de convivencia y de compartir!
