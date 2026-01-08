Atelier initiation tricot Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Atelier initiation tricot

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

2026-02-07

Cap au Vert vous propose une initiation à l’art du tricot.

Un atelier pour les curieux souhaitant apprendre à tricoter avec l’association Cap au Vert.

Un moment convivial où chacun est le bienvenu.

Apporter si possible son matériel aiguilles et laine grosseur entre 5 et 7. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

