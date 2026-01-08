Atelier initiation tricot Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 16:00:00
2026-02-07
Cap au Vert vous propose une initiation à l’art du tricot.
Un atelier pour les curieux souhaitant apprendre à tricoter avec l’association Cap au Vert.
Un moment convivial où chacun est le bienvenu.
Apporter si possible son matériel aiguilles et laine grosseur entre 5 et 7. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
