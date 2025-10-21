ATELIER INITIATION UKULÉLÉ Frontignan

1 place du Cont’run Frontignan Hérault

Instrument accessible et ludique, le ukulélé est une porte d’entrée idéale vers la pratique musicale. Cet atelier d’initiation propose de découvrir ses différentes tailles, d’apprendre à l’accorder et de maîtriser quatre accords de base pour s’accompagner facilement sur de nombreux morceaux. Aucun prérequis n’est nécessaire l’activité s’adresse aux grands débutants dès 12 ans, avec un livret remis à chaque participant. .

1 place du Cont’run Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 99 57 85 00 f.ballery@agglopole.fr

