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AGENDA · Thenay

Atelier initiation vannerie Thenay

samedi 26 septembre 2026 · Thenay

Atelier initiation vannerie Thenay

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Les Druidets
Ville
36800 Thenay
Département
Indre
Tarif
85 85 85 Tarif de base - plein tarif

Thenay

Atelier initiation vannerie

Les Druidets Thenay Indre

Tarif : 85 – 85 – EUR
85
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-10-17 2026-11-15

Venez vous initiez à la vannerie à travers la création d’une corbeille ronde.
Vous avez déjà tréssé de l’osier et vous connaissez déjà quelques bases de la vannerie, vous découvrirez de nouveaux points techniques ou pourrez les approfondir d’avantage. points techniques abordés: fond rond sur croisée, tressage en super, torche, crocane double, bordure. 85  .

Les Druidets Thenay 36800 Indre Centre-Val de Loire   brinsdssus.brinsdssous@outlook.fr

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English :

Come and learn basketry by creating a round basket.

L’événement Atelier initiation vannerie Thenay a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne