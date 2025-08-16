Atelier initiation vitrail Au Château Guerlédan

Atelier initiation vitrail Au Château Guerlédan samedi 16 août 2025.

Atelier initiation vitrail

Au Château 2, rue Léon Lecerf Guerlédan Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-16 09:00:00

fin : 2025-08-16 13:00:00

Initiez-vous à l’art du vitrail.

Pourquoi pas le faire en famille?

Comment ça se passe? Vous choisissez le thème et les verres que vous voulez sur place. Vous le coupez, vous le numérotez, le meulez, le recouvrez de cuivre puis vous le soudez à l’étain. Vous repartez avec votre vitrail réalisé sur place et la joie de l’avoir réalisé vous même, d’apprendre cet art ancestral seul, avec vos amis ou en famille.

Ateliers de 6 personnes maximum.

Animé par Virginie Ruiz , “Le verre en Lumière” , vitrailliste à Laurenan

60 € par atelier, matériel compris. Sur inscription. .

Au Château 2, rue Léon Lecerf Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 72 00 02

