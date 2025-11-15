Atelier initiaton à la généalogie Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx
Atelier initiaton à la généalogie Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx samedi 15 novembre 2025.
Atelier initiaton à la généalogie
Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Vous aimeriez bien grimper quelques branches de votre arbre mais vous ne savez pas par vous quel bout y prendre ? Jean-Pierre Cazaux, généalogiste, vous montrera les ressources incontournables et vous guidera dans les méandres de la recherche généalogique.
Rendez-vous à 19h.
Durée 1h30. .
Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 86 mediatheque@saintmartindeseignanx.fr
