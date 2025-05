Atelier Inititation au cyanotype – Lièpvre, 8 juin 2025 10:00, Lièpvre.

Haut-Rhin

Atelier Inititation au cyanotype 3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 12:00:00

2025-06-08

2025-06-09

2025-07-16

Réalisez votre œuvre avec des végétaux que vous aurez collectés et déposés sur une carte.

3 chemin du Frarupt

Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

Create your own work of art using plants you’ve collected and placed on a map.

German :

Gestalten Sie Ihr Kunstwerk mit Pflanzen, die Sie gesammelt und auf einer Karte abgelegt haben.

Italiano :

Create il vostro lavoro utilizzando le piante che avete raccolto e posizionato su una mappa.

Espanol :

Crea tu propia obra utilizando plantas que hayas recogido y colocado en un mapa.

