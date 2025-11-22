Atelier | Inititiation à l’art de la céramique

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 31 – 31 – 31

31

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Atelier d’initiation de 3h à 2 jours pour adultes et enfants dès 8 ans !

Venez à la Maison de la pierre vivre un vrai temps de partage autour de la terre ! Céline vous fera découvrir sa passion pour la CÉRAMIQUE !

Au programme Partez à la découverte de la céramique et apprenez à manipuler la terre pour créer l’objet de votre choix, laissez libre cours à votre imagination et faites-vous plaisir ! Céline vous guidera et s’adaptera à votre niveau pour que vous puissiez mener votre projet à son terme. Vous apprendrez différentes techniques de façonnage à la plaque, pincé, colombin.. Après avoir réalisé vos objets, vous apprendrez comment les décorer à l’englobe. Le plus dur sera de choisir la couleur ! Enfin, Céline s’occupera des cuissons et de l’émaillage de vos chefs-d’œuvre. Vous pourrez les récupérer environ 5 semaines après le stage.

INFORMATIONS PRATIQUES

Réservation et contact :

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre :

www.maisondelapierre-oise.fr/activites

bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

03 44 61 18 54

Venir en transports en commun :

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin 31 .

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier | Inititiation à l’art de la céramique Saint-Maximin a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise