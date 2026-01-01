Atelier insectes qui piquent Médiathèque Saint-Martin-de-Seignanx

Atelier insectes qui piquent

Médiathèque 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

À la rencontre des insectes qui piquent mais qui comptent ! par le CPIE Seignanx Adour.

Les guêpes et frelons vous intriguent ou vous inquiètent ? Cet atelier vous invite à mieux comprendre ces insectes indispensables, grâce à des jeux, des découvertes étonnantes et des créations amusantes. Vous repartirez avec un regard plus apaisé et curieux sur ces voisins ailés. Une immersion ludique pour apprendre à cohabiter en sécurité avec eux.

De 15h à 16h30. Entrée libre.

À partir de 6 ans. Places limitées sur inscription à partir du 26 mars. .

Médiathèque 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96 mediatheque@saintmartindeseignanx.fr

