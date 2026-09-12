Informations pratiques

Béziers

ATELIER INSTALL’PARTY

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-08

Donnez une seconde vie à votre vieil ordinateur ! Apportez votre matériel et repartez avec un nouveau système d’exploitation configuré.

Vous souhaitez donner une seconde vie à un vieil ordinateur ? Venez avec votre matériel et une clé USB d’au moins 8 Go, laissez-vous guider et repartez avec votre ordinateur équipé d’un nouveau système d’exploitation configuré. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Give your old computer a second life! Bring in your equipment and walk away with a new, pre-configured operating system.

L’événement ATELIER INSTALL’PARTY Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34