ATELIER INSTALL’PARTY Béziers
mardi 8 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER INSTALL’PARTY
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-08
Donnez une seconde vie à votre vieil ordinateur ! Apportez votre matériel et repartez avec un nouveau système d’exploitation configuré.
Vous souhaitez donner une seconde vie à un vieil ordinateur ? Venez avec votre matériel et une clé USB d’au moins 8 Go, laissez-vous guider et repartez avec votre ordinateur équipé d’un nouveau système d’exploitation configuré. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Give your old computer a second life! Bring in your equipment and walk away with a new, pre-configured operating system.
L’événement ATELIER INSTALL’PARTY Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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