Atelier « Instant papote » – Temps d’échange entre parents, Espace Part’âge Joséphine Baker, Bailleul

Atelier « Instant papote » – Temps d’échange entre parents Jeudi 19 février, 10h30 Espace Part’âge Joséphine Baker Nord

Inscription obligatoire

A bord du bus, pendant une heure, autour d’un café ou d’un thé, nous vous invitons à partager vos expériences, vos questionnements, vos joies et vos doutes de parents, dans un cadre bienveillant et sans jugement.

Ici, pas de conférence ni de leçon : chacun vient comme il est, pour écouter, parler s’il le souhaite, et trouver du soutien auprès d’autres parents qui vivent ou ont vécu des situations similaires.

Un temps pour créer du lien, s’entraider et repartir un peu plus léger. Un instant pour soi… et pour les autres parents

Jeudi 19 février, de 10h30 à 11h30 à Bailleul (Parking de l’espace Part’âge).

1 inscription = 1 enfant + 1 accompagnement

Espace Part’âge Joséphine Baker Rue Paul Perrier, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/instant-papote-temps-dechange-entre-parents-bailleul »}]

Rendez-vous jeudi 19 février à Bailleul pour un moment convivial pour souffler, échanger et partager son quotidien avec d’autres parents.