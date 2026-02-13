Atelier « Instant papote » – Temps d’échange entre parents, Mairie de Noordpeene, Noordpeene

Atelier « Instant papote » – Temps d’échange entre parents Mardi 24 février, 10h30 Mairie de Noordpeene Nord

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T10:30:00+01:00 – 2026-02-24T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-24T10:30:00+01:00 – 2026-02-24T11:30:00+01:00

A bord du bus, pendant une heure, autour d’un café ou d’un thé, nous vous invitons à partager vos expériences, vos questionnements, vos joies et vos doutes de parents, dans un cadre bienveillant et sans jugement.

Ici, pas de conférence ni de leçon : chacun vient comme il est, pour écouter, parler s’il le souhaite, et trouver du soutien auprès d’autres parents qui vivent ou ont vécu des situations similaires.

Un temps pour créer du lien, s’entraider et repartir un peu plus léger. Un instant pour soi… et pour les autres parents

Mardi 24 février, de 10h30 à 11h30 à Noordpeene (Parking de la mairie).

Nombre de places limité – Inscription obligatoire

1 inscription = 1 enfant + 1 accompagnement

Mairie de Noordpeene 230 rue de la Mairie 59670 Noordpeene Noordpeene 59670 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/instant-papote-temps-dechange-entre-parents-noordpeene »}]

Rendez-vous mardi 24 février à Noordpeene pour un moment convivial pour souffler, échanger et partager son quotidien avec d’autres parents.