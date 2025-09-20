Atelier Instantanés de musées, transfert d’émulsion Cité des Présents François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Atelier Instantanés de musées, transfert d’émulsion Cité des Présents François Mitterrand Château-Chinon (Ville) samedi 20 septembre 2025.

Cité des Présents François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la Cité des Présents-François Mitterrand propose, le samedi 20 septembre 2025, deux ateliers Instantanés de musées, transfert d’émulsion , à partir de 8 ans, avec les artistes Thierry Vasseur et Isabelle Becuywe.

Accompagnés de deux artistes, venez poser votre regard créatif sur les collections de la Cité des Présents François Mitterrand. A partir de photographies instantanées des collections du musée, cet atelier consiste à prélever la couche-image pour la déposer sur un autre support afin de composer une création nouvelle.

Ateliers gratuits sur réservation de 10h à 12h et de 14h à 16h .

Cité des Présents François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 69 51 70 citedespresents@nievre.fr

