Atelier « Instantanés de musées, transfert d’émulsion » Cité des Présents – François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Atelier « Instantanés de musées, transfert d’émulsion » Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Cité des Présents – François Mitterrand Nièvre

Sur inscription.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Cité des Présents – François Mitterrand vous propose deux ateliers « Instantanés de musées, transfert d’émulsion », à partir de 8 ans, avec les artistes Thierry Vasseur et Isabelle Becuywe.

Accompagnés des deux artistes, venez poser votre regard créatif sur les collections de la Cité des Présents – François Mitterrand. À partir de photographies instantanées des collections du musée, prélevez la couche-image pour la déposer sur un autre support afin de composer une création nouvelle.

Cité des Présents – François Mitterrand 58120 Château-Chinon Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 69 51 70 https://citedespresents.nievre.fr/ https://www.facebook.com/people/Cit%C3%A9-des-Pr%C3%A9sents-Fran%C3%A7ois-Mitterrand/100093105706706/?ref=embed_page [{« type »: « email », « value »: « citedespresents@nievre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 69 51 70″}] Les musées des cadeaux présidentiels (ancien musée du Septennat) et de la mode (ancien musée du Costume) de Château-Chinon sont réunis au sein de la Cité des Présents-François Mitterrand, un nouvel équipement culturel au cœur du Morvan, porté par le Conseil départemental de la Nièvre et signé par l’architecte Patrick Mauger. Les collections sont déployées dans des parcours d’expositions permanentes entièrement renouvelés, enrichis par des modules numériques.

