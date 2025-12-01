Atelier Inst’appli Espace Boris Vian Montluçon

Atelier Inst’appli

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Chaque mois, seul ou à plusieurs, découvrez un nouveau jeu ou une nouvelle histoire sur les tablettes.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

Each month, alone or with others, discover a new game or story on the tablets.

