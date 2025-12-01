Atelier Inst’appli Espace Boris Vian Montluçon
Atelier Inst’appli Espace Boris Vian Montluçon samedi 13 décembre 2025.
Atelier Inst’appli
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Chaque mois, seul ou à plusieurs, découvrez un nouveau jeu ou une nouvelle histoire sur les tablettes.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Each month, alone or with others, discover a new game or story on the tablets.
