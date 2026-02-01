Atelier Inst’appli Espace Boris Vian Montluçon
Atelier Inst’appli Espace Boris Vian Montluçon samedi 21 février 2026.
Atelier Inst’appli
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Sessions de jeux ou histoires sur les tablettes.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Games or story sessions on the tablets.
