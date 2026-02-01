Atelier Inst’appli Espace Boris Vian Montluçon

Atelier Inst’appli

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Sessions de jeux ou histoires sur les tablettes.

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Games or story sessions on the tablets.

L’événement Atelier Inst’appli Montluçon a été mis à jour le 2025-12-30 par Montluçon Tourisme