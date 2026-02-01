Atelier instruments de musique > Vacances d’hiver Condé-sur-Vire
Atelier instruments de musique > Vacances d’hiver Condé-sur-Vire lundi 23 février 2026.
Atelier instruments de musique > Vacances d’hiver
14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 10:00:00
fin : 2026-02-23 11:30:00
Date(s) :
2026-02-23
Le pôle famille de l’association Bien Vivre Ensemble propose aux familles de multiples activités sur les périodes des vacances.
Celles-ci sont proposées par des bénévoles du territoire.
Elles sont accessibles à tout âge, 0 à 99 ans, habitant de Condé-sur-Vire et les communes alentours.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations ou inscriptions. .
14 A Rue des Écoles Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 7 44 96 76 43 polefamille@bveconde.fr
