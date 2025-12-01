Atelier interactif avec Hélène Nijssen au Jardin des Thés

12 rue Daurade Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Atelier interactif animé par Hélène Nijssen, inspiré de son livre Grace à Dorothea, au-delà des frontières .

Cet atelier invite les participants à un voyage intérieur et extérieur autour des notions de frontières personnelles, du temps, de la mémoire, de la vie et des pays

Atelier interactif animé par Hélène Nijssen, inspiré de son livre Grace à Dorothea, au-delà des frontières .

Cet atelier invite les participants à un voyage intérieur et extérieur autour des notions de frontières personnelles, du temps, de la mémoire, de la vie et des pays. À travers l’écriture, le partage et l’écoute, chacun est invité à explorer ses propres limites dans un espace propice à la réflexion et à la sensibilité.

Inscription auprès de Claire ou Anna au jardin des thés. .

12 rue Daurade Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 88 04 60 00

English :

Interactive workshop led by Hélène Nijssen, inspired by her book Grace à Dorothea, au-delà des frontières .

This workshop invites participants on an inner and outer journey around the notions of personal borders, time, memory, life and countries

L’événement Atelier interactif avec Hélène Nijssen au Jardin des Thés Cahors a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Cahors Vallée du Lot