Atelier interactif : La langue française est-elle sexiste ? Le Grand Bain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Inscription obligatoire ici.Vous pouvez vous inscrire sans créer de compte Mobilizon, dans ce cas, je vous remercie de confirmer votre inscription par mail à l’adresse suivante : valerie.roussille@via-sinfonia.fr afin que je puisse vous contacter en cas d’annulation. Tout public

Notre langue reflète-t-elle des inégalités ou les crée-t-elle ?Comment dépasser les limites et les pièges de la langue pour mieux refléter une société plus égalitaire ?Dans cet atelier participatif, nous vous proposons d’explorer les origines historiques et les enjeux contemporains de ces questions.À travers des exemples concrets, des débats et des exercices pratiques, vous aurez l’occasion d’interroger la place du genre dans la langue, d’imaginer des alternatives inclusives et de réfléchir à l’évolution possible du français.

Le Grand Bain Centre-ville Nantes 44000

