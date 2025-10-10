Atelier intergénérationnel avec Lily School : l’art éphémère entre nature et créativité Club seniors Quintinie – Procession Paris

Atelier intergénérationnel avec Lily School : l’art éphémère entre nature et créativité Club seniors Quintinie – Procession Paris vendredi 10 octobre 2025.

Organisé en partenariat avec Lily School, cet atelier invite les participants à explorer l’art éphémère, une forme artistique qui utilise les éléments naturels comme matière première.

Au programme :

Créer ensemble des œuvres uniques, inspirées par la nature et ses formes.

Favoriser la rencontre entre générations, en partageant imagination, savoir-faire et sensibilité.

, en partageant imagination, savoir-faire et sensibilité. Vivre un moment poétique et convivial, où la créativité se mêle au respect de l’environnement.

Une activité qui célèbre à la fois la beauté fragile de l’instant, la transmission et la richesse du lien intergénérationnel.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Inscription auprès du club séniors Quintinie – Procession

Tél. 01 53 69 76

Tout public.

Club seniors Quintinie – Procession 18, rue Bargue 75015 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris