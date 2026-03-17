Atelier intergénérationnel de fabrication de cerfs-volants Salle polyvalente Saint-Beauzire

Atelier intergénérationnel de fabrication de cerfs-volants

Salle polyvalente Place de la Mairie Saint-Beauzire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre de la 4ème Fête des cerfs-volants, décorer son propre cerf-volant, apprendre à faire voler son cerf-volant et découvrir les cerfs-volants du monde en famille.

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Salle polyvalente Place de la Mairie Saint-Beauzire 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 02 98 34 annelena@laloco.org

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English :

As part of the 4th Kite Festival, decorate your own kite, learn to fly your own kite and discover kites from around the world with your family.

L’événement Atelier intergénérationnel de fabrication de cerfs-volants Saint-Beauzire a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne